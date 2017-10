EHC München vor Viertelfinal-Einzug - Mannheim verliert

Bern. Keith Aucoin (22.) und Andreas Eder (24.) drehten das Spiel. Nach dem Berner Ausgleich durch den deutschen Nationalspieler Justin Krueger (27.) sorgte Maximilian Kastner knapp anderthalb Minuten vor dem Ende für den 3:2-Siegtreffer.

Die Adler Mannheim verloren ihr Hinspiel und unterlagen Brynäs IF aus Schweden vor 4176 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Matthias Plachta (35. Minute/58.) schoss die beiden Tore für Mannheim. Daniel Paille (15.), Adam Hirsch (30.) und Jesper Jensen (36.) trafen für die Schweden. Das Rückspiel findet am 7. November in Gävle statt.

