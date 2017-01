Der frühere NHL-Star Uwe Krupp wird vom Eishockey-Weltverband IIHF in die Hall of Fame aufgenommen.

Der Verband kündigte an, neben dem aktuellen Trainer der Eisbären Berlin aus der DEL unter anderen auch die Ex-Profis Saku Koivu, Joe Sakic und Teemu Selanne in einer feierlichen Zeremonie am 21. Mai in Köln zu ehren.