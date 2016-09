Bremerhaven. Welsh soll den verletzten Finnen Sami Venäläinen ersetzen. "Jeremy wird uns ein ordentliches Stück weiterbringen, was auch notwendig ist, da der Verlust von Sami sehr, sehr schwer für unsere Mannschaft wiegt", sagte Trainer Thomas Popiesch.

Welsh hat in Nordamerika 267 Spiele in der AHL (Charlotte Checkers, Utica Comets, Chicago Wolves) und 27 Partien in der NHL (Carolina Hurricanes, Vancouver Canucks, St. Louis Blues) absolviert.

dpa