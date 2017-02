Berlin. Die Eishockey-Ikone und Kings-Geschäftsführer Luc Robitaille wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Eisbären. "Für uns ist wichtig, dass die Eisbären nun an die LA Kings berichten werden – im sportlichen und im geschäftlichen Bereich", sagte Robitaille bei seiner Vorstellung in Berlin. Beide Mannschaften gehören dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern Anschutz Entertainment Group (AEG).

Der 51 Jahre alte Kanadier, der fast 1600 Spiele in der besten Eishockey-Liga der Welt absolviert hatte, begründete die Umstrukturierung an der Spitze mit den zuletzt fehlenden Erfolgen der Berliner. "Es geht darum, Meisterschaften zu gewinnen. Die Eisbären haben über die Jahre viele Titel geholt, in den vergangenen Jahren waren die Ergebnisse aber nicht befriedigend", sagte er.

Künftig sollen die Berliner nun direkt auf die Ressourcen des NHL-Teams zugreifen können, etwa im Scouting, aber auch im medizinischen und geschäftlichen Bereich. "Wir wollen die Eisbären zur bestmöglichen Organisation in Europa machen", sagte Robitaille.

dpa