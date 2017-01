Edmonton. Derzeit stehen die Edmonton Oilers allerdings auf Platz fünf der Western Conference und haben gute Chancen, sich für die Playoffs um den Stanley Cup zu qualifizieren. Die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga finden zeitgleich mit der WM statt, die vom 5. bis 21. Mai 2017 in Köln und Paris ausgetragen wird.

Draisaitl ist gebürtiger Kölner und hat 2014 und 2016 bereits an Weltmeisterschaften teilgenommen. In dieser Saison hat der 21-Jährige Chancen, für die bislang beste Bilanz eines deutschen Feldspielers in der besten Liga der Welt zu sorgen. In 43 NHL-Spielen gelangen dem Angreifer bislang 35 Punkte (15 Tore und 20 Vorlagen). Den bisherigen deutschen Rekord teilen sich Jochen Hecht (2006/2007) und der jetzige Bundestrainer Marco Sturm (2007/2008) mit je 56 Zählern.

dpa