Die Nürnberg Ice Tigers haben das erste Halbfinalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzten sich die Franken mit 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) durch und gehen in der Serie "Best-of-Seven" mit 1:0 in Führung.