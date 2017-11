Russisches Eishockey-Team gewinnt Deutschland Cup

Augsburg. Russland ließ sich von einem 1:2-Rückstand nicht aufhalten und sicherte sich dank des vierfachen Torschützen Alexej Makejew bei der ersten Teilnahme seit 1993 den dritten Sieg im dritten Spiel. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm hatte bei dem Olympia-Test am Freitagabend ein 2:8-Debakel gegen die KHL-Profis hinnehmen müssen.

Die Russen siegten beim Deutschland Cup neben 1993 auch 1992. 1991 und 1988 war die UdSSR erfolgreich. Immer wenn eine Auswahl des Rekordweltmeisters beim Turnier vertreten war, feierte sie den Titel.

Das russische Team brachte sich zwischenzeitlich mit Strafzeiten in Bedrängnis. So sorgten Marcel Hascak (25.) und Marek Daloga (26.) jeweils in doppelter Überzahl für eine Führung der Slowaken. Makejew drehte mit seinen Toren zwei und drei (33./39.) die Partie und war Matchwinner für die Russen. Das 1:0 hatte Makejew nach gut drei Minuten erzielt, auch den Endstand besorgte er (59.).

dpa