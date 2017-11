Slowaken besiegen US-Team beim Deutschland Cup

Augsburg. Patrik Lamper (6. Minute) und Marek Hovorka (27.) erzielten in der ersten Partie des Olympia-Tests die Tore der Slowaken. Bobby Sanguinetti traf für die USA zum Anschluss (54.). Auch in Pyeongchang treffen die beiden Nationen aufeinander.

Wegen der Olympischen Spiele und der Abstinenz der NHL-Profis in Südkorea hat der Deutschland Cup an diesem Wochenende eine besondere Bedeutung. Wie der Gastgeber sichten auch die anderen Teilnehmer Olympia-Kandidaten. Die NHL hatte entschieden, ihren Spielbetrieb im Februar nicht für das olympische Turnier zu unterbrechen.

Das US-Team tritt in Augsburg mit reichlich NHL-Erfahrung an, allein Kapitän und Stanley-Cup-Gewinner Brian Gionta hat 1118 Partien in der stärksten Liga der Welt absolviert. Von den fünf Profis aus der Deutschen Eishockey Liga im US-Kader spielte zum Auftakt nur Münchens Torhüter David Leggio ab dem zweiten Drittel.

Für den Gastgeber beginnt der Olympia-Test an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) gegen Russland. Am Samstag (16.00 Uhr) folgt das Duell mit den Slowaken, ehe zum Abschluss am Sonntag (16.45 Uhr/jeweils Sport1) die USA der Gegner ist.

dpa