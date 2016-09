Berlin. "Das MRT hat eine klare Ruptur des vorderen Kreuzbands im linken Knie ergeben", sagt Eisbären-Teamarzt Jens Ziesche. "Es wird jetzt so schnell eine Operation erfolgen, wie es die Schwellung des Knies zulässt und dann wird Marcel mit der Reha beginnen."

In der vergangenen Spielzeit erzielte Noebels in 52 DEL-Spielen elf Tore. Zudem nahm er mit der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Russland teil. Die Eisbären starten am 16. September gegen die Straubing Tigers in die Saison.

dpa