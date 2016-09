Singapur. "Er hat die Formel 1 zu dem gemacht, was sie ist", sagte der Emmericher vor dem Grand Prix von Singapur. Der Brite "versteht das Business". Dadurch werde der neue Besitzer in die bestehenden Strukturen eingeführt. Liberty Media hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, für 4,4 Milliarden Dollar den bisherigen Formel-1-Hauptgesellschafter CVC abzulösen. Ecclestone soll drei weitere Jahre die Geschäfte führen.

dpa