Hinwil. "Solange das so ist, sind alles andere nur Spekulationen. Wir werden zu gegebener Zeit Informationen bekanntgeben."

Wehrlein wurde nach dem Unfall vor zwei Wochen eine Zwangspause verordnet. Der 22-Jährige musste auf Anraten der Mediziner auf den Nationen-Cup bei der Motorsport-Veranstaltung in Miami verzichten. Nach Informationen des Fachmagazins "Auto, Motor und Sport" hat sich Wehrlein eine Nackenverletzung zugezogen, die eine längere Heilungsphase verlangen könnte. Die ersten Formel-1-Tests in diesem Jahr finden vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona statt.

dpa