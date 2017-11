Nico Rosberg schließt F1-Comeback aus

Ex-Weltmeister Nico Rosberg wird definitiv nicht in den Formel-1-Zirkus zurückkehren.

"Ein Comeback ist ausgeschlossen. Ich habe alles erreicht. Und in meinem neuen Leben läuft es genau in die richtige Richtung", sagte der ehemalige Silberpfeil-Pilot beim 36. SportpresseBall in Frankfurt.