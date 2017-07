Ricciardo akzeptiert Verstappen-Entschuldigung

Budapest. Beim elften Saisonrennen in Ungarn war ihm Verstappen am Sonntag nach einem Fahrfehler kurz nach dem Start so heftig ins Auto gekracht, dass Ricciardo aufgeben musste. Danach hatte er den Niederländer im Boxenfunk als "schlechten Verlierer" und "Amateur" beschimpft.

"Das war hart zu verkraften. Man bereitet sich den ganzen Tag auf diese zwei Stunden Rennen vor, und dann ist es einfach so vorbei", begründete Ricciardo am Tag darauf seinen Ärger. Verstappen hatte als Schuldiger des Unfalls eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe erhalten und wurde am Ende Fünfter. "Die Situation wurde auf die richtige Art gelöst, damit es weitergehen kann", schrieb Ricciardo und drückte seine Vorfreude auf das nächste Rennen in vier Wochen in Spa aus.

dpa