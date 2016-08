Spa-Francorchamps. Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton war auf dem 7,004 Kilometer langen Kurs im zweiten Silberpfeil 0,730 Sekunden langsamer. Auf Platz drei fuhr Kimi Räikkönen im Ferrari. Dessen deutscher Teamkollege Sebastian Vettel wurde in den ersten anderthalb Übungsstunden für den Großen Preis von Belgien Fünfter.

Landsmann Nico Hülkenberg reihte sich im Force India auf Platz acht ein. Pascal Wehrlein kam im Manor auf den 19. Rang. Sein neuer Teamkollege Esteban Ocon wurde 16. und war über eine Sekunde schneller.

WM-Spitzenreiter Hamilton sammelte beim Training mindestens 30 Strafplätze in der Startaufstellung. In seinem Wagen kamen in beiden anderthalbstündigen Sessionen neue "Power Units" zum Einsatz. Damit erhöhte sich die Zahl der eingesetzten Antriebseinheiten im Mercedes des 31 Jahre alten Briten auf sieben, fünf sind in einer Saison erlaubt.

Da nur 22 Piloten am Start sind, wird Hamilton am Sonntag (14.00 Uhr) ganz von hinten starten müssen, seine Platzierung in der Qualifikation spielt dabei keine Rolle. Möglicherweise werden die Silberpfeile auch im Training am Samstag noch eine neue Antriebseinheit ausprobieren. Auf die Startposition des dreimaligen Weltmeisters hat es dann aber keinen Einfluss mehr.

Hamilton hatte bereits angekündigt, die Strafe beim Rennen auf dem Kurs in den Ardennen in Kauf nehmen zu wollen. Es gehe darum, den Schaden möglichst zu minimieren, hatte Hamilton betont. Durch den Einsatz mehrerer neuer Antriebseinheiten in Belgien für den Rest der Saison erhofft sich Mercedes, in den nachfolgenden Rennen weitere Strafen umgehen zu können. Im Klassement hat Hamilton 19 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Nico Rosberg.

