Singapur. "Der Punkteabstand war mal größer, mal kleiner. Aber ich blicke immer nur von Rennen zu Rennen - das ist die beste Herangehensweise für mich."

Rosberg hat beide Rennen nach der Sommerpause gewonnen und mit 248 Punkten nur noch zwei Zähler Rückstand auf Titelverteidiger Hamilton. Sein bestes Ergebnis in Singapur erzielte der Deutsche 2008. Damals fuhr Rosberg als Zweiter zum zweiten Mal in seiner Laufbahn aufs Podium. Seitdem raste er jedoch regelmäßig am Podest vorbei.

2015 hatte Mercedes in Singapur einen unerwarteten Einbruch. Auf dem engen Stadtkurs bei schwüler Hitze konnten Hamilton und Rosberg nicht die optimale Leistung aus den Reifen herausholen. Der spätere Sieger Sebastian Vettel lag in seinem Ferrari am gesamten Wochenende meist eineinhalb Sekunden vor dem Mercedes-Duo. "Wir glauben mittlerweile zu wissen, woran das gelegen hat. Aber nur die Performance auf der Strecke kann bestätigen, ob unsere Schlüsse richtig waren", erklärte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

dpa