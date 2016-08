Monza. "Ich fühle mich viel besser, was eine sehr gute Nachricht ist. Mehrere Untersuchungen belegen, dass ich fit zum Fahren in Monza bin und ich bin sicher, ich werde an diesem Wochenende im Wagen sitzen", erklärte der 23-jährige Däne.

Zweifel an Magnussens Start hat auch sein Rennstall Renault nicht. Weitere Untersuchungen nach seinem Crash am Sonntag in Spa würden nahelegen, "dass er dazu in der Lage ist", beim Grand Prix von Italien am Sonntag zu starten.

Magnussen war mit seinem Wagen zu Beginn des Belgien-Rennens bei hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung gekracht. Während sein Wagen erheblich demoliert wurde, zog sich der Däne der jüngsten Renault-Mitteilung zufolge nur eine schwere Prellung am linken Knöchel zu. Nun müsse der Motorsport-Weltverband FIA abschließend den Renneinsatz Magnussens erlauben.

dpa