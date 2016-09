Singapur. In Singapur würden "häufig ungewöhnliche" Dinge passieren. 2015 konnte Vettel zum Beispiel von einem unerwarteten Einbruch bei Mercedes profitieren und feierte mit der Scuderia seinen bislang letzten Grand-Prix-Erfolg. Noch mit Red Bull hatte er von 2011 bis 2013 dreimal in Serie im Stadtstaat gewonnen. Kein anderer Fahrer hat öfter in Singapur gesiegt als der Heppenheimer. In der WM-Wertung ist er mit 143 Punkten aktuell aber nur Vierter.

dpa