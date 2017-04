Shanghai. Beim Grand Prix am Sonntag (08.00 Uhr MESZ) in Shanghai wird der 22-Jährige wie schon beim Auftaktrennen in Melbourne vor etwas mehr als einer Woche durch Antonio Giovinazzi ersetzt. Der Italiener war beim Grand Prix von Australien als Zwölfter ohne Punkte geblieben.

Wehrlein ist nach seiner Blessur, die er sich Mitte Januar beim sportlich wertlosen "Race of Champions" in Miami zugezogen hatte, noch nicht fit genug. "Das Wichtigste ist für mich, dass ich sehr hart und intensiv trainieren kann, um meine Leistung so schnell wie möglich hundertprozentig abrufen zu können", sagte der Worndorfer. Er hoffe, dass er in Bahrain am 16. April sein Debüt für das Schweizer Team geben könne. "Spätestens für den Großen Preis von Russland sollte ich aber wieder in bester körperlicher Verfassung sein."

Der frühere DTM-Champion hatte im März wegen der Verletzung auch an den ersten Testfahrten in Barcelona nicht teilnehmen können und sein Training wochenlang einschränken müssen.

Mit den neuen Autos, die schneller durch die Kurven kommen und daher höhere Fliehkräfte auf die Piloten wirken lassen, ist gerade eine starke Nackenmuskulatur für die Fahrer unerlässlich.

dpa