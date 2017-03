Barcelona. Der 22-Jährige soll gleich am Eröffnungstag in den neuen Wagen steigen und die ersten Runden mit dem C36 drehen.

Wehrlein hatte sich im Januar bei einem Unfall beim sportlich wertlosen "Race of Champions" in Miami eine Wirbelblessur im Nacken zugezogen. Daraufhin konnte er nicht bei den ersten Probefahrten auf dem Circuit de Catalunya mitwirken. Ferrari-Reservist Antonio Giovinazzi ersetzte ihn. Die Formel-1-Saison startet mit dem ersten Grand Prix am 26. März in Australien.

dpa