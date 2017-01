Leipzig. Dem HC Leipzig steht eine fast unlösbare Aufgabe ins Haus. Am Samstag um 16 Uhr trifft das Team von Trainer Norman Rentsch im EHF-Cup auf Kuban Krasnodar. Mit nur acht Spielerinnen mussten sich die Leipzigerinnen auf den Weg ins russische Astrachan machen.

Aus verschiedenen Gründen fehlen die Leistungsträgerinnen Karolina Kudlacz-Gloc, Saskia Lang, Anne Hubinger, Shenia Minevskaja, Franziska Mietzner und Katja Kramarczyk. Die Jugendnationalspielerinnen Emely Theilig und Julia Weise fallen wegen eines Infekts aus.

Eine mögliche Nachnominierung aus dem Juniorteam scheiterte an den russischen Reisebestimmungen. Für den Flug nach Astrachan hätten Visa beantragt werden müssen – in der Kürze der Zeit unmöglich. „Keine schöne Situation“ meint Norman Rentsch. „Wir haben bei der EHF wegen der Verlegung des Spiels angefragt. Aber leider konnte dem Wunsch nicht entsprochen werden, denn die Terminfindung war nahezu unmöglich.“ Entsprechend gering formuliert Rentsch die Zielstellung für das Spiel: „So teuer wie möglich verkaufen und alle wieder gesund zurückbringen.“

Kuban Krasnodar geht als haushoher Favorit in die Begegnung. Gleich fünf Olympiasiegerinnen von Rio spielen im Team des russischen Nationaltrainers Evgeny Trefilow. In der Bundesliga geht es für den HCL schon am Dienstag weiter: Das Team trifft auf TuS Metzingen.

koku