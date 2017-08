HCL ist schuldenfrei, Wahl verzögert sich

Leipzig. Gut fünf Stunden lang diskutierten die Mitglieder des HC Leipzig gestern über die Vergangenheit und Zukunft, befassten sich mit Satzungsänderungen. Donnerstagnacht stand das neue Präsidium noch immer nicht endgültig fest, das den Verein nach turbulenten Monaten in ruhiges Fahrwasser sowie nach dem Zwangsabstieg von der 3. Liga zurück in die Frauenhandball-Bundesliga führen will.

Während die HCL Bundesliga GmbH Insolvenz anmelden musste, präsentierte Vorstandsmitglied Rainer Hennig den Mitgliedern einen schuldenfreien HCL e.V., denn alle Gläubiger hätten auf Forderungen von insgesamt 155.000 Euro verzichtet. Medienvertreter wurden von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen, zu den Anwesenden gehörte auch der langjährige Manager und GmbH-Geschäftsführer Kay-Sven Hähner.

cdi/fs