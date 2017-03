Leipzig. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, da lieferten sich der HCL und der Thüringer HC ein dramatisches Duell um Meisterschaft und Pokalsieg Am Sonntag um 16 Uhr kommt es in der Arena Leipzig erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Doch inzwischen hat sich die Situation beider Teams grundlegend verändert: Zwar steht Leipzig in der Liga immerhin auf Rang vier, doch der Thüringer HC steht zwei Plätze weiter vorne. Ein lupenreines Spitzenspiel ist es also nicht, ein traditionsreiches Derby bleibt es aber.

Zudem kämpfen die Leipziger, die in den vergangenen Wochen einige ihrer besten Spielerinnen ziehen lassen mussten, immer noch ums finanzielle Überleben. Wie es vom HCL am Donnerstag hieß, sind auf dem Unterstützerkonto inzwischen 79.000 Euro eingegangen. Rund um das Spiel am Sonntag soll es wieder mehrere Aktionen zur Rettung des Bundesliga-Teams geben, so soll in der Halbzeitpause zusammen mit RB-Stadionsprecher Tim Thölke ein HCL-Trikot mit den Unterschriften der Spielerinnen versteigern.

Trotz der anhaltenden Unruhe um die Mannschaft und die Tabellensituation rechnet sich Trainer Norman Rentsch aber durchaus Außenseiter-Chancen aus. "Der THC ist ganz klarer Favorit und wir der Underdog, doch das heißt noch lange nicht, dass mein Team die beiden Punkte dem THC freiwillig überlässt“, so der Coach. „Dass uns die Rolle des Außenseiters liegt, hat meine Mannschaft in den letzten internationalen Spielen sowie auch in der Liga mehrfach bewiesen und so rechnen wir uns auch jetzt am Sonntag Chancen aus.“

luc