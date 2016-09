Leipzig. Die Handballerinnen des HC Leipzig haben sich auch vom Anreise-Chaos nach Spanien nicht beeindrucken lassen und ihr erstes Spiel in der Champions-League-Qualifikation gewonnen. Das Team von Trainer Norman Rentsch bezwang am Freitag den weißrussischen Meister HC Gomel deutlich mit 29:18 (13:6). Erfolgreichste HCL-Torschützin war Kapitänin Karolina Kudlacz-Gloc mit sieben Treffern.

Nun benötigt der DHB-Pokalsieger noch einen Sieg, um in die Königsklasse einzuziehen. Am Samstag trifft der HCL auf den Gewinner der Partie zwischen Gastgeber Belonmano Bera Bera und Hypo Niederösterreich, die sich am Freitagabend messen.



Die Leipzigerinnen hatten 22 Stunden für die Anreise benötigt und waren erst am Freitagmorgen in Spanien angekommen, weil ihr Flieger am Donnerstag in Berlin ausgefallen war. Zu allem Überfluss fehlten bei der Ankunft dann Taschen, unter anderem das Gepäck der Physiotherapeuten. Dann gab es den nächsten Schock: Die Geschäft hatten wegen eines Feiertags geschlossen, es war also auch nicht möglich, etwas nachzukaufen.

Doch von all den Problemen im Vorfeld, zeigte sich der HCL im Spiel unbeeindruckt. Nur beim 0:1 lag das Rentsch-Team zurück, dann übernahm es die Regie. Über die Stationen 7:4 und 12:5 zog Leipzig gegen den HC Gomel davon. Bereits in der ersten Halbzeit konnte Rentsch fleißig wechseln. Die Abwehr zeigte mit nur sechs Gegentreffern eine reife Leistung.

Auch im zweiten Abschnitt ließ der Pokalsieger gegen den weißrussischen Meister vor 20 mitgereisten Fans nichts anbrennen. Nele Kurzke stand nun für Kaja Kramarczyk im Tor und brachte Gomel mit ihren Paraden zur Verzweiflung. Nach 44 Minuten stand beim 22:12 der erste zweistellige Vorsprung zu Buche.

Bei den Leipzigerinnen fehlten Franziska Mietzner sowie Michelle Urbicht. Dafür stand Kreisläuferin Luisa Sturm erstmals nach ihrer langen Verletzungspause wieder bei einem Pflichtspiel im Kader und in der letzten Viertelstunde gemeinsam mit der jungen Joanna Rode auf der Platte – damit konnte Coach Rentsch allen Spielerinnen Einsatzzeiten geben und Kräfte für das Finale am Samstag schonen.

Anne Grimm