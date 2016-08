Stuttgart. In einem weiteren Top-Spiel der Runde der letzten 16 treffen die Pokalsieger von 2015 und 2014, die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin, aufeinander. Die Achtelfinal-Partien hatte Boxer Firat Arslan gezogen.

Definitiv wird ein Zweitligist ins Viertelfinale einziehen, da die SSG Bietigheim gegen die TSG Friesenheim spielt. Das Achtelfinale findet am 26. Oktober statt. Das Viertelfinale ist für den 14. Dezember terminiert, das Final Four ist für den 8./9. April 2017 wieder in Hamburg vorgesehen.

In der ersten Runde, die in Turnierform ausgespielt wurde, waren die Erstligisten VfL Gummersbach, TBV Lemgo, HSC Coburg und TVB Stuttgart gescheitert.

dpa