Tel Aviv. Bis zur zwölften Minute lag der SC Magdeburg zurück, ehe die Gäste die Partie drehten. Danach erarbeiteten sich die Magdeburger eine komfortable Führung, die sie nicht mehr abgaben. Dank Platz eins in seiner Gruppe bestreitet der SC Magdeburg das Rückspiel im Viertelfinale in eigener Halle. Die Auslosung findet am 4. April in Wien statt.

dpa