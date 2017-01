Die französische Handball-Nationalmannschaft muss in den restlichen Spielen bei der WM im eigenen Land auf Luka Karabatic verzichten.

Der 28 Jahre alte Kreisläufer zog sich im Spiel gegen Japan (31:19) in Nantes eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Das habe eine Untersuchung am Samstag ergeben, hieß es in einer Mitteilung auf der WM-Homepage.