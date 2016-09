Doha. In der Runde der letzten vier Teams spielt der Überraschungssieger aus dem Vorjahr am Dienstag gegen den Sieger der Paarung Al Sadd aus Katar gegen Sydney Uni Handball Club.

Die Füchse kämpften sich nach einem missglückten Start und einem 2:6-Rückstand wieder heran. Neuzugang Kresimir Kozina glich in der 16. Minute zum 7:7 aus. Von nun an verlief die Partie ausgeglichen. Erst in den letzten beiden Minuten der ersten Hälfte gelang den Berlinern ein Zwei-Tore-Vorsprung zur 14:12-Halbzeitführung.

Die Gastgeber erhöhten zu Beginn der zweiten Hälfte den Druck. Doch Nationaltorwart Silvio Heinevetter hielt glänzend und leitete immer wieder schnelle Gegenstöße ein. Drago Vukovic nutzte einen zum 19:15. Die Füchse hielten den Gegner auch weiter auf Distanz und gewannen am Ende verdient gegen das Team aus Katar.

dpa