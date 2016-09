San Sebastian. Das Team von Trainer Norman Rentsch bezwang den weißrussischen Meister HC Gomel deutlich mit 29:18 (13:6). Erfolgreichste HCL-Werferin war Karolina Kudlacz-Gloc (7).

Nun benötigt der DHB-Pokalsieger noch einen Sieg, um in die Königsklasse einzuziehen. Am Samstag trifft der HCL auf den Gewinner der Partie zwischen Belonmano Bera Bera und Hypo Niederösterreich.

Die Leipzigerinnen hatten 22 Stunden für die Anreise benötigt und waren erst am Freitagmorgen in Spanien angekommen, weil ihr Flieger am Donnerstag in Berlin ausgefallen war.

dpa