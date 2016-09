Dortmund. Für die Auftaktrunde hatten die Leipzigerinnen ebenso wie die anderen Bundesligavereine noch Freilose. Nun kommt es in Runde zwei am 1. und 2. Oktober zu zwei weiteren Erstligaduellen. Die HSG Bad Wildungen Vipers trifft auf Borussia Dortmund, Aufsteiger TV Nellingen bekommt es mit Frisch Auf Göppingen zu tun. Der deutsche Meister Thüringer HC tritt derweil beim Zweitligaclub SG H2Ku Herrenberg an.

dpa