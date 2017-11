Leipzig. Zudem bekommt er einen Spezialschuh, da er seinen rechten Fuß nicht belasten darf. Weber fällt sechs bis acht Wochen aus.

Der 25-Jährige war beim 30:27 (13:13)-Bundesligaheimsieg gegen die MT Melsungen bereits in der fünften Minute nach einem Zweikampf mit Philipp Müller umgeknickt. Neben der Fraktur sind auch die Bänder an der Fußwurzel angerissen, wie eine Untersuchung am Montag ergab.

dpa