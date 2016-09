Frankfurt/Main. Es war die Fortsetzung des unkonzentrierten Auftritts gegen Coburg. Die Fahrlässigkeit im ersten Saisonspiel hat uns völlig aus dem Tritt gebracht", schimpfte Trainer Michael Roth.

Einige Experten hatten den Nordhessen zugetraut, in dieser Saison sogar in die Phalanx der Top-Drei einzudringen. Nun muss Roth die Reihen erst einmal ordnen, um nicht in einen Strudel des Misserfolgs zu geraten. "Wir müssen zur Zeit auf Leistungsträger verzichten, und obendrein ist unser Kollektiv zu instabil, ja geradezu von der Rolle. Wir müssen erkennen, dass wir bei Weitem kein Spitzenteam sind", sagte Roth.

Auch MT-Vorstand Axel Geerken war entsetzt: "Dieses Ergebnis ist eine enorme Enttäuschung, wir sind dadurch in eine sehr schwierige Situation geraten." Schon am Mittwoch droht gegen Meister Rhein-

Neckar Löwen die nächste Schlappe. "Da sind wir klarer Außenseiter", meinte Roth. "Aber ich erwarte bedingungslosen Einsatz."

