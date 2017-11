Moustafa bleibt Präsident des Handball-Weltverbandes IHF

Antalya. Der Deutsche Dietrich Späte wurde beim 36. IHF-Kongress zum Vorsitzenden der Trainer- und Methodik-Kommission bestimmt.

Zudem wurde beschlossen, dass die Verhandlungen über die weltweiten TV- und Medienrechte an den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen in den Jahren von 2019 bis 2025 ausschließlich mit der Agentur "MP & Silva" geführt werden sollen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London vermarktet bereits für den europäischen Verband EHF die Champions League bei den Männern und Frauen.

dpa