Wetzlar. "Er hat grünes Licht bekommen und ist ganz normal mit der Mannschaft heute dabei."

Rückraumspieler Vukovic hatte beim 27:22 zum Bundesliga-Auftakt der Füchse in Wetzlar nach einem Zusammenstoß seine Zunge verschluckt und keine Luft bekommen. Anschließend war der 33-Jährige in die Unfallklinik Gießen gebracht worden.

Schon am nächsten Tag hatten die Füchse Entwarnung gegeben. "Ihm geht es gut soweit. Kopfschmerzen etc. sind mittlerweile auch weg", teilte der Bundesligist auf Twitter mit. Vukovic sei im Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder ansprechbar gewesen. Nachdem der Arzt den Kroaten eingehend untersucht hatte, trat Vukovic zusammen mit der Mannschaft die Heimreise an.

"Ich bin glücklich, dass man Drago so schnell helfen konnte. Der Dank gilt Wetzlars Arzt Marco Kettrukat", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Kettrukat hatte die Situation schnell erkannt und dem zeitweise bewusstlosen Vukovic die Zunge aus dem Hals gezogen.

In Katar treten die Berliner als Titelverteidiger an. Im Viertelfinale am Montag treffen die Füchse auf das Gastgeberteam Lekhwiya SC Doha. Außerdem sind neben Teams aus Australien und Brasilien noch die europäischen Spitzenclubs Paris St. Germain und Kielce aus Polen vertreten.

dpa