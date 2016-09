Wetzlar. "Ihm geht es gut soweit. Kopfschmerzen etc. sind mittlerweile auch weg", twitterten die Füchse am Samstag. Vukovic sei in dem Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder ansprechbar gewesen. "Ich bin glücklich, dass man Drago so schnell helfen konnte. Der Dank gilt Wetzlars Arzt Marco Kettrukat", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning am späten Freitagabend. Kettrukat hatte die Situation schnell erkannt und dem zeitweise bewusstlosen Vukovic die Zunge aus dem Hals gezogen.

