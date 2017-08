Benitz und Tesfaye verpassen 1500-Meter-Finale

Die deutschen 1500-Meter-Läufer Homiyu Tesfaye und Timo Benitz haben das Finale bei der Leichtathletik-WM in London klar verpasst.

Der Frankfurter Tesfaye wurde in seinem Rennen Zehnter in 3:39,72 in Minuten, Benitz von der LG Nordschwarzwald im ersten Durchgang Elfter und Vorletzter in mäßigen 3:44,38. Der gebürtige Äthiopier Tesfaye hatte bei seinem ersten WM-Einsatz für Deutschland 2013 in Moskau als bester Europäer den fünften Platz belegt.