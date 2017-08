Das bringt der Tag bei der Leichtathletik-WM

Speerwerferin Katharina Molitor aus Leverkusen kann am fünften Tag der Leichtathletik-WM in London ihren Titel verteidigen.

Die Goldmedaillengewinnerin von Peking 2015 kam in dieser Saison lange nicht in Schwung, überzeugte aber in der Qualifikation im Olympiastadion mit 65,37 Metern.