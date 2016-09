Berlin. Beim Heimspiel in zwei Jahren will sich der dann 33 Jahre alte Lokalmatador noch einmal EM-Gold holen und von seinen Fans verabschieden. "Wenn ich da gewinne, dann ist Schluss, werde ich da nur Zehnter, dann hänge ich wohl noch ein Jahr dran", sagte der dreimalige Welt- und zweimalige Europameister nach seinem dritten Platz beim Berliner ISTAF.

Vor sieben Jahren wurde Harting im Olympiastadion zum ersten Mal Weltmeister. Mit dem auf seinen Wunsch in der Hertha-Fankurve für das 75. ISTAF extra eingebauten Wurfring war der Publikumsliebling zufrieden. Nach der Olympia-Enttäuschung, als er in Rio mit einem Hexenschuss schon in der Qualifikation ausschied, konnte er sein Wettkampfjahr versöhnlich beenden. "Ich bin unter den Top-Drei nach dieser Saison, von daher kann ich mich freuen", meinte Harting.

Der 1,8 Tonnen schwere Wurfring wurde in der Ostkurve eingebaut und wird nun bis zum 76. ISTAF eingelagert. "Vielleicht können wir sogar bei der EM 2018 von hier werfen, das wäre ein kleines Träumchen", sagte der Olympiasieger von 2012. Falls er doch noch ein Jahr dranhängt, muss er sich auf einen heißen Saisonhöhepunkt einstellen: Die Leichtathletik-WM 2019 findet Ende September/Anfang Oktober in Doha im Golfstaat Katar statt.

dpa