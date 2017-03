Havanna. Derzeit kuriert der 30-Jährige noch eine Verletzung aus. Robles hatte 2013 die Entlassung aus dem kubanischen Nationalkader beantragt und trat bei Turnieren für den französischen Verein AS Monaco an. Daraufhin durfte er Kuba bei internationalen Wettbewerben nicht mehr vertreten. Die Rückkehr von Robles ins Team sei eine gute Nachricht, sagte der kubanische Leichtathletik-Chef Agustín Abril. Er sei ein ausgezeichneter Sportler und könne seine Erfahrung an jüngere Generationen weitergeben.

dpa