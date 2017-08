Hürdensprinter Bühler kritisiert deutsche Sportförderung

Hürdensprinter Matthias Bühler hat am Rande der Weltmeisterschaften in London die Sportförderung in der deutschen Leichtathletik massiv kritisiert.

"Wenn ich die finanzielle Hilfe meiner Eltern nicht hätte, müsste ich sofort mit dem Sport aufhören", sagte der Frankfurter in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".