Magen-Darm-Virus stoppt Botswana-Sprinter Makwala

London. Der Weltverband IAAF untersagte dem 30-Jährigen den Start im abendlichen 400-Meter-Finale, das van Niekerk gewann und damit den ersten Schritt zum erhofften Gold-Double über 200 und 400 Meter machte.

Von dem Virus sind nach IAAF-Angaben auch rund 30 Athleten anderer Nationen betroffen. Die 48-stündige Quarantäne schreibt das britische Gesundheitsrecht zwingend vor. Makwala müsse wegen der ansteckenden Krankheit auf seinem Hotelzimmer bleiben.

Der Sprinter war am Dienstag schon am Olympiastadion, wurde aber zurückgewiesen. Wegen der Erkrankung hatte Makwala am Montag bereits die Vorläufe über 200 Meter verpasst.

