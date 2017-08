Marathon-Läufer Gabius startet wieder in Frankfurt

Frankfurt/Main. Die Strecke kenne ich wirklich auswendig, ich freue mich sehr darauf", sagte der 36-Jährige in einer Mitteilung des Veranstalters.

2015 hatte der gebürtige Hamburger an gleicher Stelle den 27 Jahre alten deutschen Rekord von Jörg Peter (DDR) um 14 Sekunden auf 2:08:33 Stunden verbessert. Bereits im Jahr davor hatte Gabius am Main mit 2:09:32 Stunden bei seinem Debüt eine starke Leistung gezeigt. "Aller guten Dinge sind drei", sagte Renndirektor Jo Schindler. Zuletzt hatte Gabius wegen einer langwierigen Beckenverletzung die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro verpasst.

