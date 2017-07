Berlin. Bis zur Leichtathletik-WM im Sommer in London soll der zweimalige Weltmeister das Vertrauen in die eigene Stärke zurückgewinnen.

"Ich erwarte, dass wir eine klare Linie fahren in dieser Saison. Dass man nicht immer den Leistungen der anderen hinterher rennt, mental so stark wird, dass man mit Negativerlebnissen besser klar kommt", sagte Storl der Deutschen Presse-Agentur.

Nach zahlreichen Rückschlägen, darunter Platz sieben bei Olympia 2016 in Rio, will sich Storl mit Hilfe Großes wieder auf die eigenen Stärken besinnen. Beide haben sich 2011 kennengelernt und ihre Partnerschaft in diesem Jahr besiegelt. Storl schätzt an dem 49 Jahre alten Berliner die Lebenserfahrung und den "Blick für das Wesentliche". Große könne ihn "packen und in die richtige Richtung drängen".

dpa