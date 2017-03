Frankfurt/Main. Dutkiewicz hatte bei der deutschen Hallen-Meisterschaft den Titel über 60 Meter Hürden in 7,79 Sekunden gelaufen. Einer Zeit, die zuvor fast drei Jahrzehnte keine deutsche Hürdenläuferin mehr erreichte.

Auch in der Freiluftsaison erwartet Dutkiewicz, die bei den Olympischen Spielen in Rio im Halbfinale über 100 Meter Hürden ausgeschieden war, gute Leistungen zeigen zu können. "Wenn ich gesund durchkomme und mich nicht verletzte, dann ist das, was ich auf der Bahn gebracht habe, sehr vielversprechend", sagte Dutkiewicz, deren Stärke eigentlich "die zweite Hälfte des Laufs" über die 100 Meter ist. Im August wird die WM in London ausgetragen.

dpa