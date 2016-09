Der spanische Sprint-Europameister Bruno Hortelano hat sich bei einem Autounfall in der Nähe von Madrid schwere Handverletzungen zugezogen.

Der 24-Jährige, der im Juli bei der Leichtathletik-EM in Amsterdam die Goldmedaille über 200 Meter geholt hatte, sei als Beifahrer in dem Wagen unterwegs gewesen, am Steuer habe ein Familienmitglied gesessen, berichtete die Zeitung "El Mundo".