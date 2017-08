Wattenscheid. Nur drei Tage nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in London war die 25-Jährige bei einem Meeting in Warschau gestürzt und hatte sich einen Bluterguss am Knie zugezogen. Die Schwellung heilte langsamer als gedacht, und so entschloss sich die Athletin, ihre Saison zu beenden.

dpa