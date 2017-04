Bamberg. Beide Teams hatten das Playoff-Viertelfinale schon zuvor verpasst.

Im Duell mit dem türkischen Spitzenclub um den deutschen Center Tibor Pleiß waren Nicolo Melli (17 Punkte), Nikos Zisis (11) und Darius Miller (11) die erfolgreichsten Werfer auf Bamberger Seite. Der am Ende stark aufspielende Sinan Güler (17) traf für die Gäste am besten. Nationalspieler Pleiß kam auf sechs Punkte.

Erstmals wurde die Euroleague in dieser Saison mit 16 Teams im Format mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. 30 Begegnungen waren das für jeden Verein, zusätzlich zu den Partien in den nationalen Ligen. "Die Euroleague war eine gute Erfahrung", resümierte Bambergs Trainer Andrea Trinchieri vor der abschließenden Partie. Die Bamberger können sich nach den Strapazen auf der internationalen Bühne nun ganz auf die Verteidigung ihres Meistertitels in der Bundesliga konzentrieren.

