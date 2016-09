Berlin. Tabellenführer Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga auch sein viertes Saisonspiel gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) bei Erzgebirge Aue durch und festigten damit Platz eins.

Einen empfindlichen Dämpfer kassierte Absteiger VfB Stuttgart durch die 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim. Der überraschend starke Liga-Neuling Würzburger Kickers verbesserte sich durch ein 2:0 (0:0) gegen den VfL Bochum auf Tabellenplatz vier.

Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig 0:2 (0:0)

Eintracht Braunschweig ist nach dem vierten Sieg als einziges Team der 2. Liga weiter verlustpunktfrei. Vor 8050 Zuschauern sorgte Dominick Kumbela (10./89.) für beide Tore. Aue war nach dem schnellen Rückstand die etwas überlegenere Mannschaft, konnte aber gegen die auf Konter ausgerichteten Gäste keinen Vorteil schlagen. Zum Schluss hin drückte Aue vehement, aber Kumbela machte mit einem Heber aus 20 Metern alles klar. Für Aue war es die dritte Niederlage.

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1:2 (0:0)

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. An seinem 123. Geburtstag unterlag der Traditionsclub im Schwaben-Derby dem 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:0). In einer erst in der Schlussphase spannenden Partie köpfte John Verhoek am Freitagabend die Gäste in der 69. Minute in Führung. Drei Minuten später sorgte VfB-Verteidiger Toni Sunjic ebenfalls per Kopf für den zwischenzeitlichen Ausgleich, Tim Skarke (76.) traf erneut nur drei Minuten später zum Endstand. Weltmeister Kevin Großkreutz feierte vor 52 200 Zuschauern nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback für die Stuttgarter.

Würzburger Kickers - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Die Würzburger Kickers haben in der 2. Liga ihren zweiten Sieg gefeiert. Beim 2:0 (0:0) gegen den VfL Bochum vor 10 473 Zuschauern bescherten Stürmer Elia Soriano (62. Minute) mit seinem zweiten Saisontor und der langjährige Bochumer Rico Benatelli (90.+2) dem Neuling den ersten Heimsieg in dieser Saison. Mit ihrem zweiten Dreier nacheinander haben die Kickers einen starken Auftakt in der 2. Liga hingelegt. Die Bochumer um Trainer Gertjan Verbeek erlitten durch die erste Niederlage hingegen einen Rückschlag.

dpa