London. Dustin Brown ist beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi in die zweite Runde eingezogen. Der 32-Jährige aus Winsen/Aller setzte sich gegen den Portugiesen Joao Sousa mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4 durch.

Nach genau zwei Stunden Spielzeit verwandelte Brown auf dem Außenplatz 14 seinen ersten Matchball mit einem Ass. Er trifft nun auf Vorjahressieger Andy Murray oder den Kasachen Alexander Bublik. Die Partie wurde beim Stand von 6:1, 6:4, 2:0 für Murray wegen Regens unterbrochen.

"Ich wusste, dass es schwer werden würde gegen ihn", sagte der Weltranglisten-94. Brown nach dem Erfolg gegen die Nummer 58 der Welt. Doch nach einem 3:6, 3:5-Rückstand kam der Deutsch-Jamaikaner mit den Dreadlocks besser in das Match und war mit seinem Serve-and-Volley-Spiel erfolgreicher als zu Beginn der Partie.

"Ich habe meine Taktik ein wenig geändert und versucht, ihn mehr laufen zu lassen", sagte Brown. Vor zwei Jahren hatte er in Wimbledon mit seinem Zweitrunden-Sieg gegen den Spanier Rafael Nadal für eine große Überraschung gesorgt, war anschließend aber in Runde drei am Serben Viktor Troicki gescheitert.

Insgesamt standen bei dem mit 31,6 Millionen Pfund dotierten Rasenturnier in London 17 deutsche Profis im Hauptfeld, neun Herren und acht Damen. Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber und Top-Talent Alexander Zverev bestreiten ihre Erstrunden-Partien am Dienstag. Kerber trifft auf die amerikanische Qualifikantin Irina Falconi (14.00 Uhr MESZ), Zverev auf den Russen Jewgeni Donskoi.

