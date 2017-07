DTM bedauert Mercedes-Aus 2018

Berlin. "Damit bleibt der ITR Zeit, die Situation zu analysieren und ein tragfähiges Konzept für die Zukunft aufzusetzen", teilte die DTM-Trägerorganisation ITR mit.

Mercedes will sich ab 2019 in der Formel E engagieren und daneben weiterhin in der Formel 1 aktiv bleiben. Neben dem schwäbischen Autobauer treten derzeit noch Audi und BMW in der DTM an. "Die Konsequenzen für Audi und die Rennserie sind adhoc nicht absehbar", sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass. Es gelte, die neue Situation mit allen Beteiligten zu analysieren, Lösungen zu finden und etwaige Alternativen zur DTM zu bewerten.

Die Ingolstädter bedauern ebenso die Ausstiegspläne von Mercedes wie BMW. Von dort hieß es auch, man wolle die neue Situation nun bewerten.

dpa