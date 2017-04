Dallas. Die Texaner hatten am Vortag bei den Memphis Grizzlies mit 90:99 die vierte Niederlage nacheinander bezogen. Zuletzt hatte Dallas vor vier Jahren die Playoffs verpasst, als Nowitzki einen großen Teil der Saison nach einer Knieoperation fehlte. In dieser Spielzeit musste der 38-jährige Würzburger zunächst wegen Achillessehnenproblemen pausieren. Die Mavericks waren daraufhin schwach in die Saison gestartet.

Paul Zipser und Dennis Schröder können dagegen noch die Playoffs erreichen. Zipser siegte mit den Chicago Bulls daheim 106:104 gegen die Atlanta Hawks um den überragenden Schröder, dessen 29 Punkte den Gästen nicht zum Sieg reichten. Zipser kam nach starkem Beginn auf zehn Punkte.

Für die Gastgeber sorgte Jimmy Butler mit zwei verwandelten Freiwürfen zwei Sekunden vor Schluss für den Sieg. Butler war mit 33 Zählern auch bester Werfer für Chicago, das sich mit nun 37 Erfolgen bei 39 Niederlagen auf einen Playoff-Platz im Osten der Nordamerika-Liga verbesserte. Atlanta steht mit 39:37-Siegen als Sechster direkt vor Chicago.

dpa